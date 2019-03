Yoshi liefert das süßeste Spiel des Jahres

Nach Kirby erhält auch Yoshi ein eigenes Abenteuer auf Nintendo Switch. Yoshi’s Crafted World ist nur auf den ersten Blick ein normales 2D-Jump-and-Run. Denn neben der handgemachten Diorama-Optik trumpft das Game mit einem weiteren Alleinstellungmerkmal auf – viele Levels können auch von der Rückseite betrachtet werden.

Jäger der verlorenen Sonnensteine

Yoshi und seine Freunde leben in Frieden und erfreuen sich an den Sonnensteinen – einer Kinderbastelei mit Plastikdiamanten. Baby Bowser und Kamek können bei der Idylle nicht tatenlos zusehen und fassen den Plan, das Heiligtum der kleinen bunten Dinosaurier zu rauben. Das geht schief – und die Steine werden über mehrere Welten verteilt, die fortan durchkämmt werden müssen.



Soweit die Ausgangssituation, die Nintendo-typisch innerhalb kürzester Zeit den Rahmen für ein rasantes Abenteuer etabliert. Ebenfalls vom japanischen Traditionsunternehmen bekannt, geschieht die Levelauswahl über eine begehbare Karte, die in jedem Winkel mit kleinsten Details begeistert.

Zwischen Milchkartons und Klopapierrollen



Yoshis letzter großer Titel, Woolly World, war in einer wunderschönen Woll-Optik gehalten. Auch jetzt setzt Nintendo auf einen handgemachten Stil, statt sauber gestrickter Woll-Gegner gibt es aber eine Welt, die von Kinderhand gebastelt zu sein scheint.

Die Umgebungen sind aus Milchkartons, Klopapierrollen, Farbe, Pfeifenputzern und Plastikfolie gefertigt. Nicht perfekt, sondern immer sympathisch windschief. Besonders amüsant wird es, wenn man die Levels ein zweites Mal durchspielt. Denn die meisten Stages können auch umgekehrt bestritten werden. Dann sieht man die Szenerie von hinten. Inklusive nur an der Vorderseite bemalter Grasbüschel und Shy Guys, die Plattformen im Hintergrund bewegen.

Sammelwut



Obwohl Yoshi’s Crafted World kein schweres Spiel ist, bietet es doch einige Herausforderungen. Denn in jedem Level sind sammelbare Blumen und rote Münzen versteckt, die Bonuslevel und Kostüme freischalten.



Genau diese Sammelobjekte machen im Grunde auch die Herausforderung von Yoshi’s Woolly World aus. Die Levels an sich können innerhalb weniger Minuten durchquert werden, das Finden der versteckten Objekte verschlingt aber wesentlich mehr Zeit und stellt auch eine größere Herausforderung dar.



Um auch jüngere Spieler nicht auszuschließen gibt es den sogenannten Entspannt-Modus, in dem Yoshi kleine Flügelchen verpasst bekommt. Für weitere Unterstützung kann ein zweiter Spieler im Koop-Modus sorgen.





Fazit: Einfach knuddelig



Nintendo liefert einmal mehr einen tollen Plattformer mit perfekter Steuerung, tollem Leveldesign und unbestreitbarem Knuddelfaktor. Klar, schwer ist das Game nicht, es stellt aber einen guten Mittelweg zwischen dem ultraleichten Kirby und den kniffligeren Ablegern von Super Mario oder Donkey Kong dar. Die zuckersüße Optik tut ihr Übriges für ein echtes Switch-Highlight.

