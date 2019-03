"ORF.at" verabschiedet sich von Facebook

Die Online-Newsseite des ORF, "orf.at" wird mit 1. April alle Facebook-Aktivitäten einstellen. Das wurde in einem ausführlichen Artikel auf "orf.at" mitgeteilt.

Die Facebook-Seiten von Rundfunk und TV – wie etwa die Facebook-Seiten von Ö3 oder der "Zeit im Bild" – sind von der Entscheidung nicht betroffen und bleiben weiterhin aktiv.



Als Grund für die Entscheidung wird unter anderem genannt, dass das soziale Netzwerk seriöse Nachrichten-Inhalte zunehmend ignoriert und fast nur mehr "Clickbait" und emotionale Inhalte Reichweite erhalten.

Zudem belohne Facebook, wenn man eigene Inhalte wie Videos und Bilder poste – diese Inhalte also Facebook gratis überlässt. Auch habe man bei "orf.at" nicht für Reichweite auf Facebook zahlen wollen. "Irgendwann stellt sich die Frage für ein Nachrichtenmedium, welchen Nutzen ein Facebook-Auftritt hat – und was man dafür in Kauf nehmen muss", heißt es in der Stellungnahme.

"orf.at" ist erst relativ spät auf Facebook aktiv geworden. Erst 2017 wurde die Facebook-Seite eröffnet. Mit der Einstellung am 1. April war sie gerade einmal 17 Monate aktiv.



