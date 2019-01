Das Instagram-Ei könnte Millionen wert sein

Mit einem einfachen Foto eines Hühnereis hat der Instagram-Account World_record_egg innerhalb von wenigen Tagen mehr als 38 Millionen Likes generiert. Dem Konto folgen nun 5,6 Millionen Leute (Stand am 15. Januar um 14.30 Uhr).

Warum das braune Hühnerei so erfolgreich ist und wieso es einen Wert von mehreren Millionen Dollar haben könnte, erklärt Cyrill Hauser von Influencer-Check.ch. Die Plattform erstellt monatlich ein Influencer-Rating für die Schweiz.

Herr Hauser, das Ei ist ein Phänomen. Wieso?

Viele Leute stehen der neuen Influencer-Welt skeptisch gegenüber. Es ist viel Show und Schein. Die Idee der Betreiber war es vielleicht, dagegenzuhalten. Sie haben dazu einen Anti-Trend lanciert, spielen mit den Mechanismen und sind darum mit der skurrilen Idee erfolgreich.

Bisher gibt es nur einen Post. Wie geht es nun weiter?

Die Frage ist: Was macht man nun mit den 5,6 Millionen Followern und dem einen Post? Wir sprechen in der Branche jeweils von einem sogenannten Newsjacking Cycle. Dieser dauert in der Regel fünf bis sieben Tage. Die Wirkung des Rekords flacht also relativ schnell ab. Zurzeit schlagen die Betreiber den Fanartikel-Weg ein und verkaufen T-Shirts. Es gibt aber auch andere Wege, wie man das kapitalisieren könnte.

Könnten die Betreiber auch Produktwerbung machen?

Es gibt sicher verschiedene Ansätze. Es muss aber definitiv zu dem Konto passen. Werbung für einen innovativen Eieröffner hätte sicher die größere Wirkung als einfach eine Anzeige für einen Küchenhersteller.

Von wie viel Geld sprechen wir hier?

Das ist schwer zu sagen. Die Demografie des Ei-Accounts ist wohl sehr stark durchmischt und weniger fokussiert als zum Beispiel beim Social-Media-Star Kylie Jenner. International große und reichweitenstarke Instagram-Accounts verdienen mit einem Post schnell zwischen 50.000 und 100.000 Dollar.

Was hätte den größtmöglichen Effekt?

Wenn sich etwa herausstellt, dass die Aktion nicht nur ein Jux war, sondern eine clevere PR-Kampagne, hätte es einen großen Effekt. Wenn damit dann für etwas Sinnvolles, etwa für eine faire Tierhaltung, geworben wird, würden es sicher viele Medien erneut aufgreifen. Da das Insta-Ei ein globales Phänomen ist, entspräche dies einem Medienwert von mehreren Millionen Euro.

