Diese sechs Android-Apps solltest du sofort löschen

Sie wurden Millionen-fach heruntergeladen, jetzt stehen sechs Android-Apps im Google Play Store unter Malware-, also Schadsoftware-Verdacht. Vermutet wird, dass die eingeschleuste Malware den Betreibern der Apps höhere Einnahmen generieren sollte. Das dadurch, dass "auf betrügerische Weise Klicks auf Werbeanzeigen" erfolgt wären, berichtet "Buzzfeed".

Entwickler hätten dabei an den Gewinnen mitgeschnitten. Für die Nutzer hat das zwar keine Folgen in der App selbst, die Praktik verstößt aber gegen Googles Bedingungen im Play Store. Bei den Apps soll es sich um sechs Anwendungen der chinesischen Firma DO Global handeln: Selfie Camera, Total Cleaner, Smart Cooler, RAM Master, AIO Flashlight und Omni Cleaner.

Tipp: Misstrauisch werden

Allein diese Apps zählen beinahe 100 Millionen Downloads. Laut Bericht dürften aber tatsächlich rund 600 Millionen Downloads der Wahrheit entsprechen, denn die Entwickler hätten die Apps auch unter anderen Namen weiterverbreitet. Betroffen sind laut "Chip" ingesamt mehr als 100 verschiedene Apps. Google hat diese bereits aus dem Play Store entfernt.

Nutzer werden aufgerufen, die Apps zu löschen und zu prüfen, welche Apps ungewöhnlich viele Rechte beantragen würden. So sollte man etwa misstrauisch werden, wenn eine Taschenlampen-App den Zugriff auf private Daten wie Kontakte, Mails, Bilder und Videos oder Dokumente verlangt.

(rfi)