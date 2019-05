In dieser Akademie wird man YouTube-Star

So erfolgreich wie Bibi, die Lochis oder LeFloid werden – das lernt man jetzt in der "YouTube Academy" des Ferienlagers "computercamp". Eine Woche lang können 10- bis 17-Jährige in Lackenhof (NÖ) oder in Wald am Arlberg (Vbg.) die Kurse besuchen.

Am Lehrplan steht: Bekannte YouTuber analysieren und eigene Video-Ideen sammeln. Und den Umgang mit Belichtung, Ton und Kamera lernen und anschließend die gefilmten Videos schneiden und auf YouTube veröffentlichen. Kostenpunkt für die angehende YouTuber-Karriere: 550 Euro – inklusive Übernachtungen, Betreuung und Vollpension.

Bei Teenies scheint die Akademie ein Hit zu sein. Der Juli-Kurs ist bereits ausgebucht. Für August gibt es noch Restplätze.



(adu)