In welchem Land man am meisten für Netflix zahlt

Zum wiederholten Mal erhöht Netflix die Kosten für die Abos. Auch Österreich ist von den Erhöhungen betroffen. Das "Basic"-Abo wird zwar weiterhin 7,99 Euro pro Monat kosten. Wer die Serien und Filme in HD oder im Paket "Premium" in Ultra HD, HDR und Dolby Atmos Qualität erleben möchte, der muss einen, beziehungsweise zwei Euro mehr bezahlen. So kosten diese künftig 11,99 Euro und 15,99 Euro.

Norwegen zahlt viel für wenig

Im Europa-Vergleich befindet man sich damit im guten Mittelfeld. So zahlt man in den Nachbarländern Ungarn und Tschechien beispielsweise nur etwa 7,70 Euro pro Monat. In der Schweiz hingegen muss man am tiefsten in die Tasche greifen. Dort muss man 10,55 Euro zahlen, um monatlich streamen zu können. Obenaus schwingen die skandinavischen Länder: In Schweden zahlt man für einen Monat Neftlix 8,49 Euro, in Norwegen 9,19 Euro und in Dänemark sogar 10,53 Euro.

Doch noch interessanter als die Preisfrage ist die Größe der Bibliothek. So zahlt man in Norwegen zwar um einiges mehr als in anderen Ländern, bekommt dafür aber weniger geboten - sogar am wenigsten in ganz Europa. Die größte Auswahl an Serien und Filmen findet man in Großbritannien. Österreich befindet sich im unteren Mittelfeld.

Österreich weit unten im Ranking

Sieht man sich den weltweiten Vergleich an, so ist klar: In Kolumbien bekommt man für sein Geld am meisten geboten. Dort kostet ein Monats-Abo nur 4,79 Euro. Dafür befinden sich in der Bibliothek 4.131 Titel. Bedeutet: In Kolumbien zahlt man pro Film oder Serie gerade einmal 0,00089 Euro.

Am schlechtesten schneidet in dem Vergleich Dänemark ab. Für 10,53 Euro kann man lediglich zwischen 3.305 Titeln wählen. Macht 0,00318 Euro pro Film oder Serie. Österreich befindet sich in dem Ranking auf Platz 56 von insgesamt 76 Ländern. Für 7,99 Euro werden den Kunden 3.742 Titel geboten. Bedeutet im Umkehrschluss: 0,00218 Euro pro Titel.



