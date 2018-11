A1-Ausfall sperrte Kunden aus ihren Mails aus

Die Störung begann um etwa 22 Uhr und zog sich bis 3 Uhr frü hin. "Es gab leider einen allgemeinen A1 Mail Ausfall bzw. Beeinträchtigungen. Unsere Techniker konnten das Problem bereits beheben", heiß es von A1 in der Nacht. Das Unternehmen entschuldigte sich für die Beeinträchtigungen. Auf "allestörungen.at" machten einige Nutzer ihrem Ärger Luft.

Bemängelt wurde, dass es von A1 wenig Informationen zum Ausfall bereitstellte und erst auf Nachfrage reagierte. Andere User berichteten, dass sie nicht nur keinen Zugang zum Mail-System hatten, sondern gleich die Internetverbindung zusammenbrach. "Zuerst hat die Verbindung zum Mailserver nicht funktioniert und jetzt geht gar nichts mehr", berichtete etwa Nutzer Markus.

"Ein dickes Problem"

"Liebes A1 Team, es wäre nett, wenn sich eventuell mit der Technik Rücksprache halten lässt, bis wann man zumindest direkt über die Webseite ins Webmail kommen sollte. Ein ungefährer Zeitpunkt sollte doch machbar sein, oder? Sonst hab ich - und bestimmt viele andere auch - ein dickes Problem. Ich habe Tickets per Mail in meiner Box, aber nicht ausgedruckt. Ergo: kein Zugriff", so Nutzer Alexander B.

Wie A1 schließlich mitteilte, funktioniere das Versenden und Empfangen von A1-Mailkonten über private Mailprogramme wie Outlook, Thunderbird oder Apple Mail nur eingeschränkt. Behoben werden konnte der Zugriff über das Webmail mail.A1.net. In den anderen Fällen ist die Behebung bis Mittwoch um 15 Uhr geplant.

(rfi)