Dieses Whatsapp-Update wird dir nicht gefallen

Das soziale Netzwerk Facebook hat den Messenger Whatsapp im Jahr 2014 für 19 Mrd. US-Dollar gekauft und damals versprochen, fünf Jahre lang keine Werbung zu zeigen. Dieses Jahr im Februar lief diese Frist aus. Damals hatte 20 Minuten schon visualisiert, wie die Werbung künftig aussehen könnte – siehe Video oben.

Zwar gibt es derzeit noch keine Werbung zu sehen, doch zeichnet sich nun ab, dass spätestens ab 2020 Anzeigen geschaltet werden. So hat Facebook auf dem Marketing Summit in Amsterdam zum ersten Mal gezeigt, wie diese aussehen wird. Die Anzeigen sollen im Statusbereich von Whatsapp angezeigt werden, wie folgender Tweet veranschaulicht.

Die Werbefunktion dürfte bei Whatsapp also ähnlich integriert werden, wie schon bei Instagram. Reklame zu sehen bekommen Leute, die sich Statusmeldungen von Kontakten ansehen. In den Chat-Verläufen soll keine Werbung geschaltet werden.

Gründer gegen Werbung

Whatsapp-Mitgründer Brian Acton zog sich Ende 2017 von Facebook zurück, weil Mark Zuckerberg und andere darauf drängten, mit Werbung innerhalb des Messengers Geld zu verdienen. Er und Mitgründer Jan Koum, der das Unternehmen ebenfalls verlassen hat, hatten sich stets gegen Werbung in ihrer App ausgesprochen.

Geplante Mega-Fusion?

Anfang 2019 wurden zudem Pläne bekannt, wonach Facebook die Dienste Instagram, Whatsapp und Facebook Messenger bis 2020 näher zusammenbringen will. Mit dem Schritt würden auch Nachrichten verschlüsselt, die bei Insta und dem Facebook-Messenger bisher ohne eine Verschlüsselung übermittelt wurden. Allerdings könnte es Facebook auch dabei helfen, mehr Metadaten zu sammeln und so gezielte Werbung über alle Plattformen hinweg anbieten zu können, so die News-Plattform Slate.com. (20 Minuten)

