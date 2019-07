Neue Dashcams bringen Alexa in jedes Auto

Mit Dashcams, den kleinen Kameras fürs Auto, lassen sich Unfallhergänge rekonstruieren und so letztlich mitunter hohe Schadensforderungen abwenden. Wie die neue Series 2 von Nextbase zeigt, haben vor allem die Premium-Modelle auch noch ganz andere Vorteile – von SOS-Notrufen bis hin zur Alexa-Sprachsteuerung.

Noch diesen Sommer bringt Marktführer Nextbase seine neueste Geräte-Generation auch in Österreich auf den Markt. Mit den Modellen Nextbase 122, 222, 322GW, 422GW und 522GW ist das Produkt-Angebot und die Preisspanne breit gefächert. Wie schon bei den Vorgängern sorgen auch bei diesen Modellen smarte G-Sensoren dafür, dass Aufnahmen nur dann gespeichert werden, wenn beispielsweise stark gebremst wird oder es zu einem Unfall kommt.

Nun auch per Sprache steuern



Sämtliche Modelle verfügen darüber hinaus nun über einen Parkmodus, einen verbesserten IPS-Bildschirm sowie eine neuartige, magnetische Halterung. Die GW-Modelle 322GW, 422GW und 522GW haben zudem neben dem Touch-Display auch neue GPS-Sensoren, die die aktuelle Position des Autos zehn Mal genauer messen als zuvor.



Echtes Neuland betritt Nextbase aber vor allem mit der Integration von Alexa in die Modelle 422GW und 522GW. Mittels der Nextbase App und dem Alexa Mobile Accessory Kit lässt sich die Dashcam per Amazons Sprachassistenten leicht steuern, ohne dass man dafür die Hände vom Lenkrad nehmen muss. Noch besser: Auch das Abspielen der eigenen Lieblingsmusik, das Notieren von Nachrichten und Terminen oder sogar das Öffnen des Garagentors ist nun per Sprachbefehl möglich.

Schlauer Notruf-Assistent

Ebenfalls einzigartig ist, dass die drei GW-Modelle WLAN wie auch Bluetooth unterstützen. Der neue Bluetooth Low-Energy-Standard 4.2 ermöglicht unter anderem, dass man das eigene Smartphone beispielsweise gleichzeitig mit der Dashcam und der Freisprecheinrichtung verbinden kann. Per WLAN lassen sich wiederum selbst hochauflösende Videos von der Dashcam auf dem Handy oder Laptop speichern oder auch die neueste Firmware aufspielen.

Während die meisten Dashcams allein dazu konzipiert wurden, um für eine leichtere Aufklärung von Unfällen zu sorgen, sollen die neuen GW-Modelle darüber hinaus sicherstellen, dass bei Bedarf auch schnell Hilfe vor Ort ist. Registriert das Gerät einen Unfall, erkundigt sich die Dashcam per Notfall-SOS-Funktion beim Fahrer, ob Hilfe benötigt wird.

Kann kein Kontakt zum Fahrer hergestellt werden, wird automatisch ein Notruf abgesetzt – inklusive der genauen GPS-Koordinaten der Dashcam. Im Ernstfall könnte die Dashcam somit nicht nur vor hohen Schadenforderungen schützen, sondern einem sogar das Leben retten.

