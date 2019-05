Welchen Namen wünschst du dir für Android Q?

Hast du andere Ideen für einen Namen mit Q? Teile sie uns in den Kommentaren mit!

Die Android-Jubiläumsversion

Es ist die bereits zehnte Version von Android. Das Betriebssystem läuft mittlerweile auf über 2,5 Milliarden aktiven Geräten. Bei Android Q liegt daher das Hauptaugenmerk auf Innovation, Sicherheit und Datenschutz sowie dem "Digital Wellbeing". Android Q ist das erste speziell für 5G entwickelte Betriebssystem, mit Schwerpunkt auf Streaming, Spiele und Augmented Reality.

Untertitel automatisch erstellen

Eine neuen Funktion ist, dass bei einem einmaligen Tipp eine automatische Transkription erstellt wird, etwa für die Audiowiedergabe des Smartphones – ohne dabei WLAN oder Datenvolumen zu nutzen. Die automatische Transkription funktioniert in Videos, Podcasts und Sprachnachrichten, in allen Apps und sogar bei eigenen Sprachaufnahmen. Sobald gesprochenes Wort erkannt wird, werden die Untertitel erstellt.

Android Q als Beta verfügbar

Auch "intelligente" Antworten wird es geben. In allen Messaging-Apps soll es dadurch Antwort- und Aktionsvorschläge geben – wenn beispielsweise jemand eine Adresse schickt, kann man sie dann besonders schnell in Google Maps öffnen. Mit Android Q kommen auch fast 50 neue Sicherheitsfunktionen hinzu, die Smartphone und Daten schützen. Außerdem gibt es eine gänzlich neue Gesten-Navigation und einen systemweiten "Dark Mode". Android Q ist bereits in der Beta-Version verfügbar.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(swe)