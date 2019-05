Cannes - Das waren die besten Eröffnungs-Looks

Zum Auftakt des berühmten, stets im Mai stattfindenden Festivals an der Côte d'Azur gibt es bereits großes Staraufgebot. Der erste Film, der vorgeführt wird, ist "The Dead Don´t Lie", eine Zombiekomödie von Independent-Regisseur Jim Jarmusch.

Tarantinos neuer Streich

Dort spielen Bill Murray, Tilda Swinton und Adam Driver mit, die sich neben Iggy Pop am roten Teppich vorfinden. Österreich ist mit Jessica Hausners "Little Joe" vertreten. Insgesamt bewerben sich 21 Filme um die Verleihung der Goldenen Palme. Darunter wird die Vorstellung von Quentin Tarantinos Film "Once Upon a Time in Hollywood" am 21. Mai ein besonderes Highlight sein.

Der spanische Schauspieler Javier Bardem und seine französische Kollegin Charlotte Gainsbourg haben am Dienstagabend die 72. Filmfestspiele in Cannes eröffnet. Die besten Looks des Abends finden Sie in der Bildstrecke.





