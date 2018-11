Abschied von Victoria's Secret

Es ist ihre letzte Show: Der brasilianische Engel Adriana Lima hängt die Flügel an den Nagel. Nach 20 Jahren "Victoria's Secret" und 18 Jahren "Victoria's Secret Fashion Show" verlässt die heute 37-Jährige den Dessous-Himmel.

Dies gab die zweifache Mutter kurz vor der großen Show die in der Nacht auf Freitag in New York über die Bühne via Instagram bekannt: "Liebe Victoria, danke, dass du mir die Welt gezeigt, deine Geheimnisse mit mir geteilt und vor allem, dass du mir nicht nur Flügel verleiht, sondern mir auch das Fliegen beigebracht hast. Und alles Liebe den besten Fans der Welt! In Liebe, Adriana"

Fulminanter Abflug

Tatsächlich wird das Model, das nicht nur drei Mal in ihrer Karriere den heißbegehrten "Fantasy Bra" präsentieren durfte, sondern auch von ihren Kolleginnen auch als "The Guardian Angel" bezeichnet wird, nicht gerade leise das amerikanische Dessous-Label verlassen: Die diesjährige Show soll Lima einem dramatischen Look samt gigantischer Flügel beenden. Das ultimative Highlight ihrer 20-jährigen Amtszeit, wie sie gegenüber dem Magazin "People" vorab verriet.

In Zukunft wolle sich die 37-Jährige auf neue Projekte, mit denen sie Frauen unterstützen kann, konzentrieren.

Alle Victoria's Secrets "Fantasy Bras" seit 2000

