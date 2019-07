"Heute" hautnah bei Valentino in der Front Row

Vom Wochenende bis zum Mittwoch stand Paris ganz unter dem Stern der glamourösen Haute-Couture-Woche. Mittendrin im Modehimmel: "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand und ihr Handy. Mit bestem Blick aus der Front Row ließ sie die Valentino-Schau an sich vorüberziehen (siehe Video oben). Ihrer Kameralinse entging nichts und wir ernten die Früchte ihrer Arbeit mit einem exklusiven Blick, der sonst Anna Wintour und Co vorbehalten bleibt – inklusive Hoppala am Ende.

Aguilera lässt "Viktor&Rolf" reden

Den Auftakt für die Defilees der Herbst/Winter 2019/20 Kollektion machte das Modehaus "Aelis" undd Schiaparelli präsentierte bunte Kreationen.

Eine Fashion-Überraschung war Christina Aguilera, die so manchem Model die Show stahl. Bei der "Viktor&Rolf"-Schau ließ sie die Meister sprechen -– bei ihrem ausladenden Kleid ließ sie jeder gern zu Wort kommen.

Wo sonst nur XXS-Größen zu finden sind, haben wir uns für eine XXL-Bildstrecke mit den Highlights der Pariser Fashion Week entschieden. Damit Sie nichts verpassen:

Paris Fashion Week Haute Couture Fall/Winter 2019

Am Abschlusstag stöckelten Maison Margiela, Elie Saab, Jean Paul Gaultier, Viktor&Rolf und Valentino um die Wette auf dem Weg zum besten Finish.

Jean Paul Gaultier packt uns im Winter mit breiten Gürteln ein und hüllt uns in Tierprints:





Maison Margiela sagt einen monochromen Winter vorher. Bei der Schau dominierte Schwarz, Weiß und Grau

