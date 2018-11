Victoria's Secret ändert endlich die Richtung

Wachen die Köpfe hinter der einst bekanntesten Dessous-Marke der Welt endlich auf? Schon lange trifft "Victoria's Secret" mit seiner "Sex Sells"-Vermarktung, die auf makellose, leichtbekleidete Frauenkörper setzt, nicht mehr den Nerv vieler Kundinnen. Umsatzeinbrüchen, Skandale und böse Gerüchte kratzen immer mehr am überirdischen Image der Engel-Produktionsstätte mit Diamanten-BHs. Zeit zu handeln!

Das dürfte das Unternehmen nun endlich selbst erkannt haben und wagt bereits mit dem berühmten "Fantasy Bra" einen ersten Schritt in Richtung moderne Welt. Damit aber noch nicht genug, auch in puncto Styling soll sich noch mehr ändern.

Schon in den vergangenen Jahren war immer öfter aufgefallen: Die Engel sehen nicht mehr alle gleich aus. Die Wallemähne aus Extension wich bereits immer mehr der natürlichen Haarpracht der Engel.

Echtes Haar

Bei der Show 8. November 2018 in New York wird Hairstylist Anthony Turner aber noch mehr als je zuvor auf einen verspielten, Undone-Look setzen.

"Ich denke, so viel Undone-Hair gab es bei uns noch nicht zu sehen", so Turner gegenüber "People". „Wir wollten, dass es sehr natürlich und sehr echt wirkt. Es soll nicht mehr einheitlich wirken. Stattdessen spielen wir mit der eigenen Haarstruktur jedes Mädchens und machen sie zu besseren Versionen von sich selbst."

Fantasy Bra für alle

Erst vor Kurzem präsentierte Chefengel Elsa Hosk statt einem Millionen schweren Bush-up-Bra aus riesigen Diamanten einen sogenannten Longline-BH aus von Swarovski gefertigten Diamanten im Wert von "nur" 1 Million Dollar.

Überraschenderweise hat "Victoria's Secret" hier nicht nur beim Schnitt an die heutige Zeit gedacht, sondern auch in puncto Kauf: Erstmals wird Ende November eine sogar leistbare Kopie in Läden erhältlich sein.

