Lieblingsgetränk verrät, worauf Sie beim Sex stehen

Das Lieblingsgetränk eines Menschen sagt nicht nur viel über seinen (Alkohol-)Geschmack aus, sondern offenbart noch etwas viel Intimeres.

Umfrage Trinken Sie zu viel Alkohol? Ein Gläschen in Ehren kann doch niemand verwehren.

Ich trinke hie und da gern, aber in Massen.

Ich habe früher zu viel getrunken, jetzt habe ich das im Griff und trinke nur noch selten.

Aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund einer bewussten Entscheidung lebe ich abstinent.

Alkohol interessiert mich nicht.

Denn je nachdem ob Sie Bier, Wein, Schnaps oder Cocktails bestellen, verrät das Getränk ihrer Wahl auch viel über ihre Vorlieben beim Sex.

Blick unter die Bettdecke

Mit einem tiefen Blick in das Glas, kann man also auch ein wenig unter Ihre Bettdecke sehen. Der Spruch "Sag mir was du trinkst und ich sag dir, wie du im Bett bist!" kommt also nicht von ungefähr.

Was Ihr Lieblingsgetränk dabei genau über Ihr Sexleben verrät, erfahren Sie im Video oben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wil)