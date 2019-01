Vegane Braut lädt fleischessende Familie aus

In einer Facebook-Gruppe für Veganer suchte eine Australierin nach Bestätigung. Was sie bekam, war eine Schelte.

Die Frau, die kurz vor ihrer Hochzeit steht, schrieb laut News.com.au, dass sie ihre fleischessenden Verwandten von ihrem schönsten Tag ausschließen werde. Sie ergänzte: "Nur für den Kontext: Einige Familienmitglieder haben keine Einladung erhalten, weil wir keine Mörder zu Gast haben wollen. Unsere Hochzeit soll der glücklichste Tag in unserem Leben werden."

Ihr Entscheid wurde von anderen Veganern in dieser Gruppe aber heftig kritisiert. "Das hast du verbockt. Du kannst doch nicht deine Familie als Mörder bezeichnen", schrieb eine Person.

Eine andere meinte laut der Newsseite: "Ich kann es total verstehen, dass man an seiner Hochzeit nur veganes Essen serviert, das ergibt Sinn. Aber Leute verbannen und sie Mörder nennen, ist einfach lächerlich."

Trotzdem ein Happy End?

Solch ein Anlass sei doch gerade die beste Gelegenheit, allen Fleischessern zu beweisen, wie gut veganes Essen sein kann, meinte ein weiterer User, der den Entscheid ebenfalls nicht nachvollziehen kann.

Die Braut versuchte sich zu erklären. Sie und ihr Partner seien dauernd angegriffen worden, weil sie sich vegan ernähren würden. Sie stehe zu ihrem Entscheid.

Ob es dennoch ein Happy End gibt? Einer der Kommentare zu dem Post der Braut stammte offenbar von einem Familienmitglied: "Was ist die schockierendste Erfahrung, die du je gemacht hast? Ich wurde gerade von einer Hochzeit ausgeladen, an der ich Brautjungfer sein sollte, und das nur, weil ich keine Veganerin bin. Was es noch schlimmer macht: Sie ist meine Familie, ich bin mit ihr aufgewachsen." Die Braut löschte daraufhin ihren Post.

