Die besten Rooftop-Bars in Wien

Was sich international längst zu einem Trend entwickelt hat, ist auch in Österreich zu finden: Rooftop-Bars. Die "Heute"-Redakteure verraten, von wo aus sie am liebsten über die Dächer Wiens blicken.

Juwel

Erst seit Anfang Juni befindet sich über der "Spelunke" im 15. Stock in der Taborstraße 1-3- ein wahrer "Eden Garten". Zutritt zur exklusiven Location, die in Kooperation mit dem Champagnerhaus Perrier-Jouët entstand, erhält man allerdings nur nach vorheriger Registrierung unter www.juwel.wien.

Dachboden im 25 Hours Hotel

Im obersten Stockwerk des 25 Hours Hotels in der Lerchenfelder Straße 1-3 soll sich jeder, wie im eigenen Wohnzimmer fühlen, mit einem kleinen Unterschied: Die Terrasse bietet einen tollen Blick über Park und Parlament. Kein Wunder, dass der "Dachboden" seit Jahren zu einer der beliebtesten Sommer-Hot-Spots zählt.

Rooftop Garden im Ruby Marie Hotel

Mitten auf der Mariahilfer Straße kann jeder im 6. Stock des Hotels zwischen bunten Möbeln und einer entspannten Atmosphere dem stressigen Alltag entfliehen.

Aurora

Im 16. Stockwerk des Anfang Mai 2019 eröffneten "Andaz Vienna Am Belvedere" kann ein atemberaubender Blick über ganz Wien neben nordisch inspirierten Drinks und Snacks genossen werden.

TurmCafé

Das erst 2018 wieder eröffnete, sich drehende TurmCafé befindet sich in einer Höhe von 170 Metern im, mit 252 Metern höchsten Bauwerk Österreichs - dem Donauturm.

Sky Bar

Den Stephansdom im Blick hat man in der Sky Bar Im obersten Stockwerk des Kaufhauses Steffl in der Kärntner Straße hat man den Stephansdom im Blick und einen Old Fashioned Cocktail in der Hand.

Oben

Auf dem Dach der Hauptbücherei am Urban Loritz Platz befindet man sich nicht nur am Puls der Stadt, sondern wird auch vom umfangreichen Programm des Restaurant & Bar Oben verwöhnt.

Atmosphere Rooftop Bar

In der Atmosphere Rooftop Bar im 8. Stock des Ritz-Carlton am Ring kann nicht bei Sonnenuntergang nicht nur ein Cocktail mit dem hauseigenen Gin des Luxushotels genossen werden.



