Mexiko-Stadt will kaltes Bier verbieten

Diese Nachricht klingt im ersten Moment wie ein schlechter Scherz, ist aber tatsächlich ernst gemeint. Die Politiker der Morena-Partei wollen in Mexiko-Stadt Bierliebhabern nämlich den "Zapfhahn" für kaltes Bier abdrehen.

Umfrage Haben Sie schon einmal warmes Bier getrunken? Ja, nie mehr wieder

Nein, es gibt Grenzen

Wenn ich viel Durst habe, trinke ich auch zur Not warmes Bier

Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ich zu betrunken war

Mit diesem Vorstoß möchte die Politik den Alkoholkonsum der Bevölkerung einschränken. In Mexiko-Stadt gibt es nämlich viele kleine Geschäfte, die Alkohol verkaufen - und zwar zu besonders günstigen Preisen.

Betroffen sollen speziell Biere und Getränke mit einem Alkoholgehalt von weniger als sieben Prozent, die "gekühlt oder anders als in Umgebungstemperatur" sind, sein.

Politiker "denken über viele Blödheiten nach"

Zudem müssten Geschäfte mit Schildern davor warnen, in der Öffentlichkeit zu trinken. Der Vorstoß schmeckt vielen Bierliebhabern verständlicherweise überhaupt nicht und die Nachricht machte auch in den Sozialen Medien schnell die Runde.

"Es ist unglaublich, dass unsere Politiker über so viele Blödheiten nachdenken, ohne echte Probleme in Mexiko-Stadt und Mexiko anzugehen", zitierte der britische "Guardian" ein Kommentart auf Twitter.

Der Hashtag "#ConLasCervezasNo" entwickelt sich in den Sozialen Medien gerade zu einem echten Trend. Er bedeutet ungefähr so viel wie "Mei Bier is ned deppat".





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wil)