Das steckt wirklich alles in Nutella

Sie sind ein echter Nutella-Fan und bekommen einfach nicht genug davon? Dann sind Sie damit in Österreich bestimmt nicht alleine.

Umfrage Was ist Nutella für Sie? Das Beste, was man am Morgen essen kann.

Ein Produkt unter vielen.

Palmöl! Hände weg!

Ein tolles Haarfärbemittel

Denn in vielen heimischen Haushalten ist Nutella in der Früh ein fester Bestandteil. In Deutschland gibt es sogar in rund 70 Prozent der Haushalte zum Frühstück die Nuss-Nougat-Creme.

Nutella ist nicht gesund

Doch wissen Sie eigentlich auch, welche genauen Inhaltsstoffe in Nutella stecken? Ein Blick auf die Zutatenliste schafft Klarheit und zeigt: Nutella ist (leider) nicht gesund!

Was wirklich in Nutella steckt und warum Sie davon nicht allzu viel auf einmal essen sollten, erfahren Sie im Video oben.

