Wie Sie aus Instant-Nudeln ein Fest-Essen zaubern

Schnell, billig – und trotzdem ein Augen- und Magenschmaus? Bei Instant-Nudeln sieht das Ergebnis meist anders aus. Denn auch wenn die überbrühten Nudeln vielleicht schmecken, sehen Sie doch meist aus wie eine verunglückte Nudelsuppe. Gegessen wird das meist noch – aber die Food-Blogger unter uns würden sich für ein Foto davon auf Instagram wohl eher schämen.

Dabei braucht es nicht viel Zeit, Geld und Können, um aus dem 0,69-Euro-Schnellessen ein anschauliches Mahl zu bereiten. Dazu brauchen Sie neben der "Basiszutat" nur ganz wenige andere Dinge und etwas Kreativität. Beifügen können Sie alles, was schmeckt: Fleisch, Gemüse, Fisch, sogar Obst. Und das Ganze fällt trotzdem billiger aus als das Essen in jedem Lokal.

5,50 Euro, 10 Minuten

Für weniger Kreative haben wir auch gleich ein Rezept vorbereitet. Sie brauchen zwei Packungen Instant-Nudeln (2 x 0,69 Euro), einen Bund Frühlingszwiebel (0,49 Euro), einen Bund Petersilie (0,99 Euro), ein Fläschchen Sojasauce (2,49 Euro), 300 Gramm Hühnerfleisch (3,99 Euro) und drei Eier (1,49 Euro). Kommt auf knapp 5,50 Euro pro Schüssel. Dazu kommt noch ein Hühnersuppenwürfel, oder Sie nehmen das Suppenpulver, das den Instant-Nudeln beigelegt ist.

Auf die Plätze, fertig los: Hühnerfleisch, Petersilie und Frühlingszwiebel grob schneiden, das Hühnerfleisch gut durchbraten. Gleichzeitig die Instant-Nudeln mit heißem Wasser übergießen und entweder mit Hühnersuppenwürfel oder der beigelegten Pulverpackung würzen. Eier hartkochen, schälen und halbieren. Alle Zutaten schön in einer Schüssel nebeneinander stapeln, mit der Suppe vorsichtig übergießen und Sojasauce nach Geschmack dazugeben. Das Instagram-Foto ist nun optional, das in gut zehn Minuten gekochte Gericht sieht aber in jedem Fall toll aus.

