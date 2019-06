So packen Sie Ihre Reiseapotheke richtig

Badeurlaub, Städtetrip oder Camping-Tour? Eine Reiseapotheke muss unabhängig von Art und Dauer des Urlaubs jedenfalls mit ins Gepäck. Doch was gehört wirklich hinein? Was kann man entbehren und was ist unersetzlich? Apotheker geben wertvolle Antworten.

Wichtige Arzneimittel ins Handgepäck

"Alle Arzneimittel, die man immer braucht, gehören mit auf die Reise, denn nur so hat man sofort das bewährte und vertraute Medikament zur Hand. Apropos zur Hand: Diese Medikamente gehören ins Handgepäck!", Raimund Podroschko, Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer.

"Vom Arzneimittelkauf im Ausland rate ich ab, da Medikamente in verschiedenen Ländern unterschiedliche Namen und Dosierungen aufweisen. Dadurch sind sie oft nur schwer oder gar nicht vergleichbar. Dazu kommen gegebenenfalls sprachliche Hürden, denn Packungsbeilagen sind immer in der jeweiligen Landessprache verfasst."

Impfstatus prüfen

Ganz wichtig ist es, rechtzeitig vor Urlaubsbeginn den eigenen Impfstatus überprüfen zu lassen. "Wer auf Reisen geht, braucht neben den in Österreich empfohlenen Standard-Impfungen oft noch einen zusätzlichen Schutz. Was für welches Land sinnvoll und notwendig ist, wissen Apothekerin und Apotheker. Man sollte sich rechtzeitig informieren und impfen lassen, damit bei Antritt der Reise ein ausreichender Impfschutz gegeben ist", ergänzt Podroschko.

Das gehört in die Reiseapotheke

- Medikamente gegen Reiseübelkeit

- Medikamente gegen Verdauungsprobleme (Verstopfung, Durchfall, Erbrechen)

- Medikamente gegen Schmerzen und Fieber

- Medikamente gegen Allergien und Juckreiz

- Verbandszeug (Pflaster, elastische Binde, Kühlkompressen)

- Schere, Pinzette

- Desinfektionsmittel für Wunden

- Wund- und Heilsalbe

- Insektenschutz

- Sonnenschutz

- Medizinische Dokumente (Impfpass, Diabetikerpass, Allergiepass, e-Card)

Diese Dinge zählen zur Standardausrüstung. Fortgeschrittene ergänzen ihre Reiseapotheke um folgende Dinge:

- Medikamente gegen Husten, Heiserkeit, Halsschmerzen und Schnupfen

- Augen- und Nasentropfen

- Elektrolytpräparat

- Probiotikum

- Salbe gegen Prellungen und Verstauchungen

- Fieberthermometer

Das gilt für die Kinder-Reiseapotheke

Wer mit Kindern verreist, sollte die Reiseapotheke auf die Bedürfnisse der Kleinen abstimmen und Präparate speziell für Kinder gegen Fieber, Schmerzen und Erkältungskrankheiten mitnehmen. Da manche Kinder auf das Essen im Urlaubsort mit Durchfall oder Erbrechen reagieren, empfehlen die Apotheker die Mitnahme von speziellen Elektrolyt- und Durchfallpräparaten. Auch eine gute Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor muss immer mit ins Reisegepäck.

So transportiert und lagert man die Reiseapotheke richtig

Die Reiseapotheke sollte möglichst kühl, trocken und lichtgeschützt transportiert werden. Am Urlaubsort angekommen, sollten die Arzneimittel am besten in einem dunklen, trockenen Kleiderschrank deponiert werden. Auf keinen Fall der direkten Sonne aussetzen!

