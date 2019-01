Impfmythen im Check – was steckt dahinter?

Das Thema Impfen hat die Gesellschaft noch nie so gespalten wie heute. Was ist dran an den Argumenten der Impfgegner? netdoktor.at hat deren Wahrheitsgehalt für Sie geprüft.

„Mehrfachimpfstoffe belasten das Immunsystem zu stark"

Falsch! Moderne Impfstoffe sind hoch gereinigt und beinhalten nur noch einzelne Bestandteile der Erreger. Das Immunsystem ist täglich mit einer viel höheren Anzahl an Antigenen konfrontiert als in einer einzigen Impfung stecken.

„Eine Krankheit durchzumachen ist besser als zu impfen“

Falsch! Impfungen trainieren das Immunsystem sogar, während Infektionen Kinder in ihrer Entwicklung beeinträchtigen und schwere Komplikationen bis hin zum Tod mit sich bringen können.

„Impfungen sind unnötig, viele der Krankheiten sind pas­sé“

Falsch! Es stimmt zwar, dass einige Erkrankungen bei uns heute nur noch selten vorkommen. In anderen Teilen der Welt ist das aber anders. Das heißt, dass die Krankheiten jederzeit wieder eingeschleppt werden können, wenn die Bevölkerung nicht geschützt ist

