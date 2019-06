Forscher finden neues Zeckenvirus bei Menschen

Fieber, Kopfschmerzen und Übelkeit: Die Symptome, wegen denen eine Frau aus China ins Krankenhaus ging, glichen auf den ersten Blick jenen, die typisch für die von Zecken übertragene Frühsommer-Meningoenzephalitis (kurz: FSME, siehe Box) sind.

Das Problem: Daran konnte die 42-Jährige nicht leiden. So konnten die Ärzte in ihrem Blut keine entsprechenden Antikörper gegen das auslösende Virus nachweisen. Die Spurensuche begann.

In Zecken und Mücken nachgewiesen

Dafür isolierten Wissenschaftler der Foshan Universität in der chinesischen Provinz Guangdong den Erreger und untersuchten ihn eingehend. Dabei fanden sie heraus, dass sie es mit einem völlig neuen Virus zu tun hatten, das wie beispielsweise FSME-, West-Nil- und Zika-Virus zur Familie der Flaviviridae gehört.

Die Forscher tauften es Alongshan-Virus (ALSV) – nach der Stadt, in der es zum ersten Mal identifiziert wurde.

Intensive Befragungen der Patientin brachten die Mediziner schließlich zum Schluss, dass ALSV durch Zecken übertragen wird, heißt es im "New England Journal of Medicine". Denn nicht nur die 42-Jährige hatte Erfahrungen mit Zeckenstichen, sondern auch die 85 anderen an ALSV erkrankten Personen. Nahezu alle verbringen berufsbedingt viel Zeit in der Natur.

Offene Fragen und gute Nachrichten

Konkret vermutet das Team um Bo Wang, dass das Virus durch die Taigazecke (Ixodes persulcatus) übertragen wird, die in Teilen Osteuropas und Asiens vorkommt. Doch es ist auch möglich, dass Mücken eine Rolle bei der Übertragung spielen. Auch in ihrem Blut konnten die Forscher den Erreger nachweisen. Weitere Studien sollen Klarheit schaffen.

Die Wissenschaftler haben aber bereits jetzt auch Beruhigendes zu berichten. So gibt es keine Hinweise darauf, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Zudem lässt es sich auch gut behandeln, wie LiveScience.com schreibt. Demnach hätten alle Patienten eine Kombination aus antiviralen und antibiotischen Medikamenten bekommen, wonach ihre Symptome nach spätestens acht Tagen abklangen.



