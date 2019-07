Bauch erhöht bei Frauen das Herzinfarkt-Risiko

Was die Körperform über das Risiko, an einem Herzinfarkt zu leiden verrät, zeigt jetzt das selbst für Mediziner überraschende Ergebnis einer Studie aus den USA. Sie fand heraus, dass es auch bei Normalgewichtigen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit spielt, wo sich das Fett verteilt.



Wahrscheinlichkeit für Herzinfarkt drei Mal höher

Die Erkenntnis, dass übergewichtige Menschen mit einer Apfelform ein höheres Gesundheitsrisiko haben als Birnenformen, steht bereits lange fest. Nun wird diese aber noch durch eine wichtige Nebeninformation ergänzt. Für ihre groß angelegte Studie analysierten die Forscher die Daten von 2.600 normalgewichtigen Frauen, die sich im Wechsel befanden. Das Ergebnis ist auch für Ärzte überraschend.

Die Frauen, die ein höheres Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall hatten, waren jene, die das meiste Fett im Bauchraum und weniger an den Hüften sammelten. Das Risiko einer Herzerkrankung war bei Frauen mit dem höchsten Fettanteil an Oberschenkeln um ganze 40 Prozent niedriger.

Körperform sagt mehr über die Gesundheit als Normalgewicht

Qibin Qi, der Studienleiter vom Albert-Einstein-College für Medizin in New York, betonte in Interviews, dass alle Studienteilnehmerinnen normalgewichtig waren: "Deshalb ist unsere Botschaft sehr wichtig: Auch für Frauen mit einem gesunden Körpergewicht ist es von Bedeutung, ob ihre Silhouette der Apfel- oder Birnenform entspricht."

Noch unklar ist, warum das Bauchfett gefährlicher ist. Möglicherweise spielt eine Rolle, dass es hormonähnliche Substanzen produziert, die eine entzündungshemmende Wirkung haben können. Der BMI jedenfalls sagt nichts über die gesundheitliche Verfassung und die Körperzusammensetzung einer Person aus.





