Den kleinen Stetson haben zwei Mamis ausgetragen

Bliss und Ashleigh Coulter aus Texas haben beide ihren Sohn Stetson zu verschiedenen Zeitpunkten seiner Entwicklung in sich getragen (siehe Video oben).

Umfrage Wie stehen Sie zu künstlichen Befruchtungen? Das ist eine gute Sache.

Damit wird zu stark in die Natur eingegriffen.

Keine Ahnung.

Ist mir egal.

Dazu nutzte die behandelnde Ärztin eine Vorrichtung namens Invocell. Das ist einfach gesagt ein kleiner Behälter, in den Eizellen und Sperma gegeben werden. Anschließend wird er für drei bis fünf Tage in die Vagina eingesetzt, wo die Befruchtung und die frühe Entwicklung des Embryos erfolgen.

Dann wird das Invocell wieder entfernt und die Embryos getestet. Die besten werden anschließend in die Gebärmutter eingesetzt. Allerdings im Fall der Coulters nicht wie üblich in die Gebärmutter der Frau, die das Invocell in sich trug, sondern in die ihrer Ehepartnerin.



So läuft die künstliche Befruchtung mit Invocell ab. (Bild: Invo Bioscience)

