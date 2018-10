Neue Pille soll Grippe-Virus in einem Tag killen

Mit der nasskalten Jahreszeit hält die Grippe in Österreich wieder Einzug. Wie die Erhebungen der Referenzzentrale für Influenza-Epidemiologie AGES zeigen, wurden vergangene Woche bereits 603 Grippefälle auf 100.000 Einwohner verzeichnet.

Ein neues Medikament von Roche verspricht Abhilfe. Laut dem Pharma-Riesen soll Xofluza das Grippevirus in einem Tag abtöten. Rechtzeitig zum Beginn der Grippesaison ist es seit letzter Woche in den USA erhältlich. Wann Xofluza in Österreich auf den Markt kommt, ist noch ungewiss.

150 Dollar pro Behandlung

Die Tablette soll schnell wirken und gut verträglich sein. "Eine einmalige Einnahme von Xofluza kann die Grippe-Symptome deutlich reduzieren", sagt Sandra Horning, Leiterin der Produktentwicklung bei Roche, in der Schweizer Zeitung "SonntagsBlick". Gewährleisten soll dies der Wirkstoff Baloxavir, der ein breites Spektrum diverser Virenstämme vernichten und die Weiterverbreitung des Virus stoppen könne.

Ganz günstig ist die Wunderpille allerdings nicht. So muss für die einmalige Anwendung in den USA mit rund 150 Dollar gerechnet werden. Bereits 1999 hatte Roche unter dem Namen Tamiflu ein ähnliches Grippemittel auf den Markt gebracht.

(bee)





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(bee)