Brasilien kürt "Göttin der großen Größen"

Erotik ohne in Pornographie abzudriften – so lautete das Motto der "Sexy Fair" in Brasilien. Neben lasziven Spielen, "Fortbildungen" und anderen Aktivitäten fand im Rahmen von Lateinamerikas größter Erotikmesse auch ein Schönheitswettbewerb statt.

Zahlreiche Teilnehmerinnen ritterten um den Titel der "Göttin der großen Größen" ("Deusa Plus Size"). Der Gewinnerin winken umgerechnet 680 Euro Preisgeld und ein professionelles Fotoshooting. Wie der Beauty-Bewerb ablief, sehen Sie im Video oben.

Alle Bilder der Veranstaltung:

Brasilien kürt "Plus-Size-Königin" bei Erotikmesse

Mit der Veranstaltung wollen die Veranstalterinnen Frauen mit Übergewicht zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen. Ihr Credo: Schönheit hat nichts mit schlank sein zu tun. Dieses Ziel dürften sie erreicht haben. "Dieser Wettbewerb hat mir den Willen gegeben, mich zu akzeptieren und zu leben", schildert Kandidatin Thayanne Oliveira (19) gegenüber AFP.

(red)