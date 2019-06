Jeder dritte Wiener kann nicht richtig blinken

Der ÖAMTC hat im vergangenen Jahr rund 60.000 Pkw-Lenkerinnen und Lenker bei unterschiedlichen Abbiegemanövern beobachtet. Der Automobilclub hat festgestellt, dass sich nur rund zwei Drittel aller Autofahrer beim Abbiegen korrekt verhalten.

Problemfälle Vorrangstraße und Kreisverkehr

In abbiegenden Vorrangstraßen setzen nur 57 Prozent der Beobachteten den Blinker korrekt. "Auch wenn man dem Verlauf einer abknickenden Vorrangstraße folgt, muss man den Blinker setzen", sagt Felix Etl vom ÖAMTC.

Auch in Kreisverkehren ist die Fehlerrate hoch. Hier verhalten sich nur 60 Prozent aller Lenkerinnen und Lenker korrekt. Viele Personen blinken beim Einfahren in den Kreisverkehr links. Wer richtig vorgehen will, muss ausschließlich das Verlassen des Kreisverkehrs rechtzeitig anzeigen und rechts blinken.

Bei Kreuzungen – ob geregelt oder nicht – hingegen ist die Blinkmoral deutlich höher. 75 Prozent blinken bei ampelgeregelten Kreuzungen korrekt, 73 Prozent bei nicht-ampelgeregelten.

Das Burgenland als Vorzeigeschüler

Der ÖAMTC hat auch ein Bundesland-Ranking veröffentlicht. Im Burgenland blinken 87 Prozent richtig. Schlusslicht ist die Steiermark. Hier blinken mit nur 42 Prozent deutlich weniger als die Hälfte aller Autofahrer korrekt.

Ebenfalls auf dem Stockerl sind Niederösterreich (80 Prozent blinken richtig) sowie Oberösterreich und Tirol (jeweils 70 Prozent). Kärnten und Salzburg liegen im Österreichschnitt bie 66 bzw. 64 Prozent richtiger Blinkvorgänge.

Vorarlberg und Wien teilen sich mit 60 Prozent StVO-konformen Blinkverhaltens den vorletzten Platz vor dem steirischen Schlusslicht.





(mr)