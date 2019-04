Touristenmassen 07. April 2019 07:38; Akt: 06.04.2019 14:10 Print

'Game of Thrones' ist Fluch und Segen für Dubrovnik

Seit Dubrovnik als Kulisse für die Kultserie "Game of Thrones" dient, geht es in der kroatischen Stadt am Mittelmeer zu wie im Taubenschlag.