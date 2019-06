Das sind die schönsten Naturbäder Wiens

Wiens Freibäder sind ideal dafür schnell aus dem überhitzten Alltag abzutauchen - gesetzt dem Fall man hat nichts gegen viel Gesellschaft und badet gerne im Chlorwasser. Wer natürlichere Gewässer und ruhigere Umgebungen bevorzugt, sollte etwas weiter ausholen - in den meisten Fällen ist die Entfernung nicht so groß wie die Abgelegenheit.



Mühl- und Schillerwasser

Viel idyllischer und kann es nicht werden. Das Schillerwasser ist am Stadtrand in unmittelbarer Naturnähe gelegen. Man kommt am besten mit dem Rad hin - oder mit den Öffis. (Haltestelle: Schillerwasserweg) Hier finden sowohl Sonnenanbeter als auch Freunde schattiger Baumkulissen ihre bevorzugten Liegeplätze.

Kaiserwasser

Es ist einer der schönsten Naturbadeplätze in Wien -mit guter Anbindung. Die Donaucity ist nur eine Station entfernt und die UNO-City als Aussichtspunkt in Blickweite. Auch für Sonnenuntergänge bietet sich hier mit dem Lichtermeer, das auf das Wasser trifft, eine perfekte Stelle für Unternehmungen in romantischer Atmosphäre.



Alte Donau

Auch hier lebt man das romantische Schauspiel von Licht und Wasser. Hier finden sich nicht nur Naturbadeplätze, sondern auch Verleihe verschiedener Art, etwa für Elektro- und Tretboote. Auf der einen Seite gibt es in gleichmäßiger Entfernung Stege, auf denen es sich optimal entspannen lässt.

Badeteich Süßenbrunn

Weil er so abgelegen ist, ist er nicht einmal bei bestem Wetter überfüllt. Dabei ist die naturnahe Ruheoase ideal für eine Ausflucht aus der Urbanität.

Heustadlwasser

Gleich in Zentrumsnähe befindet sich eine Stadtoase. Hier gibt es auch einen Bootsverleih. Das Rosenwasser, ein Seitenarm, ist ein beliebter Wildbadeplatz.

Badeteich Hirschstetten

Er gehört definitiv zu den Highlights unter den Naturbadeplätzen. Hier gibt es eine Kleinkinderzone und freien Eintritt.

Wienerberg-Teich

Auch hier befindet man sich mitten in Wien ohne es zu merken. Denn um die Ruheoase siedeln sich viele naturbelassene Flächen an. 117 Hektar umfasst das gesamte Areal des Erholungsgebietes rund um den Wienerberg. Mit den Öffis ist er gut erreichbar.

Donau-Auen Lobau

Der vielfältige österreichische Nationalpark verfügt über eine große Flussfläche, naturbelassene Seitenarme und idyllische Plätze.



