Italien überholt Kroatien als liebstes Urlaubsland

Die Pläne für die Sommerurlaube dürften großteils geschmiedet sein. Das ergibt eine Umfrage des Wiener Instituts für Freizeit- und Tourismusforschung unter 1.000 Personen.

Demnach hat jeder zweite Österreicher schon eine Reise geplant, jeder vierte bleibt – überwiegend aus finanziellen Gründen – lieber zuhause.

Was die Zieldestinationen anbelangt, wird Kroatien heuer von Italien an der Spitze abgelöst – erstmals seit 2014 übrigens. Laut den Urlaubsforschern lässt sich das auf das gesunkene Preis-Leistungsverhältnis in Kroatien zurückführen.

Hier das Ranking:



1. Italien

2. Kroatien

3. Österreich

4. Spanien

5. Griechenland

6. Türkei

