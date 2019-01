Das sind die Wechselkurs-Schnäppchen des Jahres

Der Euro hat von 2016 bis 2019 weltweit fast 23 Prozent an Wert gewonnen. Deshalb dürfen sich Reisende in einigen Ländern außerhalb der Eurozone dieses Jahr über einen besonders guten Wechselkurs freuen.

Aber wo ist der Euro im Vergleich zu den Vorjahren besonders viel wert? Die Reiseexperten von Travelcircus haben den Wechselkursverlauf von 177 Ländern außerhalb der Eurozone analysiert und miteinander verglichen, um die zehn besten Wechselkurs-Schnäppchen des Jahres zu küren.

Das Wichtigste in Kürze:

Die besten Wechselkurse 2019 gibt es in Afrika und Südamerika. In Argentinien bekommen Urlauber aus der Eurozone dieses Jahr sogar fast das Doppelte an Pesos wie noch letztes Jahr.

Geheimtipp: Obwohl Island in den letzten Jahren zu den Schlusslichtern im Ranking der Wechselkurs-Schnäppchen zählte, hat es die Vulkaninsel 2019 in die Top 10 geschafft.

Schlusslicht im kontinentalen Vergleich sind übrigens Australien und Ozeanien sowie Europa.

