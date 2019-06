Mickilauda, Merkel & Co. – die skurrilsten Babynamen

Wenn es plötzlich über den Kinderspielplatz schallt: "Bombastus, lauf nicht weg! Spiel lieber mit der kleinen Merkel und Batman", dann sind sie nicht im falschen Film, sondern womöglich irgendwo in Deutschland. Denn irgendwo in unserem Nachbarland haben Eltern mindestens drei Babys diese doch eher ungewöhnlichen Vornamen verpasst.

Symbolfoto (Bild: iStock) Symbolfoto (Bild: iStock)

Am Donnerstag gewährte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), die seit 1977 auch die Listen der beliebtesten Vornamen veröffentlicht, zum ersten Mal einen umfassenden Einblick in ihre Datenbank und die skurrilsten und bizarrsten Vornamen, die in den vergangenen drei Jahren auch tatsächlich von deutschen Behörden beurkundet wurden. Das ist das Ergebnis:

Namen, die uns bekannt sind aus

Shakespeare-Stücken

Hamlet, Ophelia, Laertes, Yorick, Otello, Desdemona, Jago/Iago, Lear, Cordelia, Romeo, Titania, Lysander, Demetrius, Puck, Portia, Timon, Orlando, Horatio, Macbeth, Cressida

der Serie Game of Thrones

Daenerys, Khaleesi, Jorah, Tyrion, Cersei, Tommen, Eddard, Arya, Sansa, Bran, Rickon, Theon, Asha, Euron, Margaery, Davos, Varys, Brienne, Ramsay, Shae, Stannis, Ygritte

Mehr lesen: Dieser "GoT"-Name ist für Babys am beliebtesten

der griechischen und römischen Mythologie

Poseidon, Odissey, Zeus, Achill(es), Herkules, Cronos, Athene, Hades, Hera, Herakles, Aphrodite, Hermes, Apoll(on), Artemis, Danae, Perseus, Leto, Leda, Europa, Io, Aias, Adonis

der germanischen Mythologie

Walkyria, Odin, Wotan, Freya, Frigg, Thor, Donar, Loki, Tyr, Baldur

der Antike

Platon, Sokrates, Aristoteles, Thales, Epikouros

diverser Literatur

Faustus, Sherlock, Pebbles, Siddharta

der Musik

Rihanna, Shantel, Björk, Rea, Sido, Shakira, Lemmy, Campino, Bach

sonstigen Bereichen des öffentlichen Lebens

Merkel, Rodin, Twain

der Kulinarik

Kiwi, Lemon, Tequila, Primavera (eigentlich "Frühling"), Carnevale (etwa "fleischfrei"), Ernte

Mehr lesen und abstimmen: Sind das die schlimmsten Vornamen der Welt?

Namen, die

bei uns eine bestimmte Vorstellung auslösen

Mandel, Xing, Edelweiss, Kleeblatt, Triumph, Good, Diamant, Emerald, Pearl, Thymian, Treasure, Harmony, Melody, Beauty, Blessing, Peace, Testimony, Wisdom, Rhythm, Righteous, Comfort, Godsent, Godson, Story, Century, Stern, Shalom, Iron, Sturmius, Storm, Hurricane, Magic, Amazing, Bombastus, Progress, Engel

Berufe sind

Boss, Mentor, Sheriff, Magd

Orts- und Gewässernamen sind

Kurdistan, Florida, Amsterdam, London, Jena, Ljubljana, Main, Argentina, Bern, Bethlehem, Pompeiana

Pflanzennamen sind

Rose, Lilie, Christrose, Magnolia, Hortensie, Dahlia, Amaryllis

uns als Doppelnamen irgendwie bekannt vorkommen

Johannes-Paul, Jamy-Oliver, James-Dean, James-Lucas, Maria-Magdalena, Peter-Alexander, Muhammed-Ali, Mona-Lisa, Franz-Ferdinand, Lilli-Marleen, Jesse-James, Terence-Spencer

auf andere Weise auffällig sind

Juliander, Lenias, Benneballe, Kapitolina, Meckensien-Ellen, Mayql

sehr alt sind

Wendelbert, Degenhard, Swanhilda, Fatlinde

Namen, die pro Jahrgang nur einmal vergeben wurden (willkürlich ausgewählt) für ..

Battaglia, Crispina, Dioni, Ervina, Florienne, Himayal, Milkica, Mirle, Svana, VilomenaBatikan, Damiel, Enjolino, Endonit, Joangel, Juniperus, Mathan, Ornilo, Schahzad, Sjunne

Und zum Abschluss noch Namen, die von der GfdS im Rahmen ihrer Beratung ...



bestätigt wurden

Walthea, Flinnerke, Eleyson, Cartier, Pacino, Mecky, Ferreus, Chaplin, Fade (englisch), Jonael, Ciel, Lucatino, Sky, Soul, Waverley, Infinity, Unity, Dende, Murmillo

abgelehnt wurden

Lucifer, Pinocchio, vom Meer, Batman, Mickilauda, Chaotica, Eisenstein, Knirpsi, Großherzog, Kaiser, Graf, König, Popcorn, Peanut, TJ, Ohlove, Urmel, Ferrari, Bandito, Shaggy, Wildchild, Westend

Welcher ist Ihr Favorit? Schreiben Sie es uns ins Kommentarfeld!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rcp)