Tipps für das Überleben deiner Küchenkräuter

So ein eigener kleiner Kräutergarten auf dem Balkon wäre schon schön.

Umfrage Pflanzt du Kräuter oder Gemüse auf dem Balkon an? Ja, viele verschiedene.

Ja, aber nur ein paar wenige.

Ich habe einen untötbaren Rosmarin.

Nein, ich habe einen Garten.

Nein, ich pflanze nichts selbst an.

Ich pflanze nur an, was man rauchen kann.

Wenn es dann aber um die Pflege geht, sind vor allem Anfänger (und Menschen ohne einen grünen Daumen) schnell überfordert und Basilikum & Co. in kürzester Zeit tot.

In der Diashow oben, haben wir uns die häufigsten Küchenkräuter und zeigen, was man über deren Pflege wissen muss – inklusive praktischer Tipps für diejenigen, die das Zeug in einem Garten anpflanzen wollen.

Apropos Balkon: Damit dieser eine Wohlfühl-Oase bleibt und nicht zu einem Ort des Grauens verkommt, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Hier findest du 7 hilfreiche Tipps >>>

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mst/20 Minuten)