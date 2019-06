Polizei spürte vermissten Kärntner (32) in Wien auf

Happy End im Vermisstenfall um Stephan R. (32) aus Villach! Am Montag wurde er laut "Kurier" von der Polizei in Wien aufgegriffen, nähere Details waren vorerst nicht bekannt.

Die Verwandten machten sich große Sorgen, sie hatten seit Freitag nichts mehr von Stephan gehört. Eva R. im Gespräch mit "Heute": "Der Lebensgefährte meiner Mutter ist am Freitag mit dem Zug nach Wien gefahren, hat in einem Hotel in Favoriten eingecheckt und dann das Donauinselfest besucht.

Dann der letzte Kontakt: "Stephan hat meine Mutter Freitagabend angerufen und gesagt, dass er sich verirrt hat. Gegen 18.30 Uhr schnappte sein Handy ab – der Akku war wohl aus."

Große Erleichterung

Am Montag schließlich folgte die große Erleichterung. "Dankeschön fürs Teilen, ihr seid ein Wahnsinn. Stephan wurde soeben aufgegriffen", postete Eva R. auf Facebook unter den Vermisstenaufruf.

Zuvor hatte die Polizei das Hotel in Favoriten durchsucht und über die Daten der Zugangskarte herausgefunden, dass Stephan R. nicht mehr ins Hotel zurück gekehrt war.

Wo er sich aufgehalten hat und warum er verschwunden ist, ist nicht bekannt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(coi)