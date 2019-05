Formel-1-Champ Niki Lauda starb am Montag

Niki Lauda, Formel-1-Held, Unternehmer und Pilot ist am Montag, 20. Mai 2019 gestorben. Der Formel-1-Pilot war in den Jahren 1975, 1977 und 1984 Weltmeister geworden. 1976 wurde er trotz des schweren Feuerunfalls am Nürburgring noch Vizeweltmeister, nur hauchdünn von James Hunt geschlagen (Anm.: Lauda hatte einige Rennen versäumt).

Erst im Vorjahr hatte Niki Lauda einen schweren Eingriff, eine Lungentransplantation über sich ergehen lassen müssen ("Heute" berichtete).

Wie die Familie in der Nacht auf Dienstag mitteilte, sei der 70-Jährige am Montag im Kreis seiner Familie verstorben: "In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser geliebter Niki am Montag, den 20. Mai 2019, im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist. Seine einzigartigen Erfolge als Sportler und Unternehmer sind und bleiben unvergesslich. Sein unermüdlicher Tatendrang, seine Geradlinigkeit und sein Mut bleiben Vorbild und Maßstab für uns alle. Abseits der Öffentlichkeit war er ein liebevoller und fürsorgender Ehemann, Vater und Großvater. Er wird uns sehr fehlen."

