Geheim-Moschee in Wiener Fabrik

Während um den rechtlichen Status und schwulenfeindliche Videos einer schiitischen Moschee auf iranischem Grund in Wien-Floridsdorf noch immer heftig diskutiert wird, ist still und heimlich ein weiterer Gebetsraum in Simmering eingerichtet worden.

Einrichtung nicht gestattet

Im Industrieareal Grillgasse 51, einem ehemaligen Lager für jüdische Zwangsarbeiterinnen, haben irannahe Betreiber ein Gebetshaus versteckt. Mangels Widmung soll dort der Betrieb solcher religiöser Einrichtungen aber nicht gestattet sein. Daher agieren die Betreiber äußerst diskret. Nur eine unscheinbare Aufschrift an einer schwer zu findenden Tür verrät den Standort.

In der oberen Etage der baufälligen Fabrik weisen zunächst große Schuhregale auf islamische Rituale hin. Eine Tür weiter findet sich dann der gut 50 Gläubige fassende Gebetsraum mit einer Art Galerie im Obergeschoß.

Bei der Eröffnung waren prominente Vertreter der schiitischen Community, des Islamzentrums Imam Ali und des Imam Sajjad Zentrums anwesend. Regelmäßig finden in der Grillgassen-Moschee Predigten schiitischer Geistlicher statt.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: