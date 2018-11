Ab 2020 kommt die neue e-card mit Foto

Die e-card soll sicherer werden. Deshalb wird ab 1.1.2020 eine neue Generation von e-cards ausgegeben, wie der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger am Montag bekannt gab.

Was bedeutet das für Versicherte? Rund 80 Prozent aller Karteninhaber bekommen automatisch eine neue e-card mit Foto, ohne etwas dafür tun zu müssen. Die Sozialversicherung greift dafür auf Bilder aus bestehenden Registern zu – etwa vom Reisepass, Personalausweis oder dem Scheckkartenführerschein. So sparen sich die Versicherten einen Amtsweg. Kinder unter 14 Jahren erhalten nach wie vor e-cards ohne Foto.





Personen ab einem Alter von 14 Jahren, von denen kein Foto vorhanden ist, müssen ein entsprechendes Foto zur Verfügung stellen. An der entsprechenden Verordnung würde aktuell gearbeitet.

Noch mehr Sicherheitsmerkmale

Neben dem Lichtbild, das dann auf jeder neuen e-card vorhanden sein muss, wird es noch weitere Sicherheitsmerkmale geben. "Bei der neuen e-card kommen UV- und Infrarot-Farben zum Einsatz", erklärt AUSTRIA CARD Sales Director Christoph Paul. Bestimmte Schriftzüge, wie etwa das Logo der Sozialversicherung, werden dann nur unter UV-Licht sichtbar sein. Zudem bilden sogenannte "Guillochen" – ein Schutzmuster aus feinen, ineinander verschlungenen Linien – und ein spezielles Effektdruckverfahren mit Farbverlauf zusätzlichen Kopierschutz.





"Zwischen den einzelnen Guillochen-Linien ist 'Sozialversicherung' als Mikrotext zu sehen. Kopieren des Mikrotexts würde zu unleserlichen oder verschwommenen Resultaten führen. Das Foto wird durch Lasergravur-Verfahren in schwarz-weiß auf der e-card aufgebracht, so kann es weder verfälscht oder abgelöst werden noch wird es durch den Gebrauch der Karte unkenntlich", so der Prodzent der neuen Karten.

Gleich bleibt, dass auf der Karte keinerlei medizinischen Daten gespeichert werden, wie Volker Schörghofer vom SV Hauptverband versichert.

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hatte die neuen e-cards mit Foto bereits angekündigt. Das Lichtbild auf der Versicherungskarte soll Sozialbetrug verhindern.

Jener Facebook-Beitrag, mit dem der Vizekanzler für die neue e-card warb, sorgte für Wirbel, weil als Beispielfoto ein Bild einer Frau mit Kopftuch verwendet wurde. Die IGGÖ (Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich) interpretierte das Sujet als Provokation – lesen Sie den ausführlichen Bericht hier.



