Bankfilialen von ein und demselben Täter überfallen

An Zufall glaubte in Klosterneuburg kaum noch jemand: Wie berichtet, überfiel ein vollmaskierter Täter am Mittwoch gegen 9.15 Uhr die Raiffeisen-Filiale bei Klosterneuburg-Weidling, forderte mit den Worten "Kein Alarm – Geld her" Bares, zwang den Angestellten (24), sich auf den Boden zu legen und flüchtete. Alle drei Mitarbeiter, die sich zum Zeitpunkt im Gebäude aufhielten, blieben unversehrt, erlitten aber einen schweren Schock.

Diese Filiale wurde am Mittwoch überfallen. (Bild: Marina Valentini) Kleidung, Maskierung, Waffe und auch die Beute wurden sichergestellt. (Bild: LPD Niederösterreich) Diese Filiale wurde am Mittwoch überfallen. (Bild: Marina Valentini)Kleidung, Maskierung, Waffe und auch die Beute wurden sichergestellt. (Bild: LPD Niederösterreich)

Erst im Dezember war die Filiale in Klosterneuburg-Kierling ausgeraubt worden. Auf verdächtig ähnliche Art und Weise.

Fluchtwagen ausfindig gemacht

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnte nach dem Überfall diese Woche ein potentielles Fluchtauto ausgemacht werden. Die Raubgruppe des Landeskriminalamtes konnte den Besitzer, einen 49-jährigen Einheimischen, Donnerstagabend in Klosterneuburg anhalten und festnehmen.

Auch ein Teil der Raubbeute, die Tatwaffe, die Maskierung und gestohlene Kennzeichen konnten bei dem Mann gefunden werden, wie die Landespolizeidirektion am Freitag bekanntgab.

Banküberfall in Klosterneuburg-Kierling

Und: Der 49-jährige Ernst G. soll auch für den Überfall auf die Raiffeisen-Filiale in Kierling damals verantwortlich sein. Dort raubte er die Bank mit den Worten "Geld – kein Alarm, sonst schieße ich" aus.

Der Mann zeigte sich gegenüber der Polizei geständig, gab an, aufgrund von Spielschulden nicht weitergewusst zu haben. Er sitzt jetzt in der Justizanstalt Korneuburg in Haft.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)