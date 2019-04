Überfall in Klosterneuburg: Räuber flüchtete zu Fuß

Dramatische Szenen am Mittwochmorgen in Klosterneuburg: Wie berichtet, betrat ein vermummter, mit Pistole bewaffneter Täter gegen 7.30 Uhr – eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn der um die Ecke liegenden Volksschule, die Frühbetreuung beginnt sogar schon um 7 Uhr morgens – die Raiffeisen-Filiale auf der Weidlingerstraße.

Mitarbeiterin unverletzt

Auf Standarddeutsch verlangte er von der überrumpelten Bankangestellten Bares, stopfte die Beute eilig in ein Einkaufssackerl und machte sich zu Fuß Richtung Weidlinger Bahnhof aus dem Staub. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Eine Alarmfahndung bis nach Wien verlief vorerst negativ, das Landeskriminalamt ermittelt auf Hochtouren. Man geht von einem Einzeltäter aus.

Überfälle in Klosterneuburg häufen sich

Wie berichtet, kam es in den letzten Monaten immer wieder zu Überfällen in Klosterneuburg. Nachdem die Raiffeisen-Filiale in der Katastralgemeinde Kierling (auch hier flüchtete der vermummte, mit Pistole bewaffnete Täter zu Fuß) ausgeraubt worden war, überfiel ein unbekannter Täter einen Lebensmittelmarkt – nur rund 200 Meter von der nun überfallenen Bank entfernt – mit einem Küchenmesser.

