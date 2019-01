Bluttat Krumbach: Ex-Frau warnte späteres Opfer

Erika M., die Ex-Frau des geständigen Burgenländers, war mit Roland H. sieben Jahre lang in Neufeld an der Leitha (an der Grenze zu NÖ) verheiratet. Gegenüber dem "ORF Burgenland" (hier zum ORF-Artikel) sprach die 46-Jährigen von zahlreichen Übergriffen. Vor allem nach der Trennung stalkte der 42-Jährige die Neufelderin.

Warnung an Opfer

Erika M. habe sich sogar gefragt, warum die Exekutive nicht schon vorher eingegriffen hat oder Roland H. nicht in psychiatrische Behandlung gekommen ist. „Ich habe Angst um seine Ex-Lebenspartnerin gehabt. Ich habe mir gedacht, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis etwas passieren wird“, so Erika M. im Interview mit ORF Burgenland. Erika M. war bis 2012 mit Roland H. verheiratet.

Die 46-Jährige hatte sogar mit Silvia G. gesprochen, sie ausdrücklich vor Roland H. gewarnt. "Darum bin ich jetzt auch so erschüttert", so Erika M. Wie berichtet hatte Roland H. vor knapp zwei Wochen in Krumbach (Wr. Neustadt) Silva G. mit mehreren Messerstichen getötet. Laut Anwalt hatte Roland H. einen Filmriss.

