CO-Drama: 5 Personen im Spital, darunter ein Baby

Wieder Kohlenmonoxid-Zwischenfall in Wien - am Vormittag des Pfingstmontags. Diesmal war ein 14-jähriges Mädchen in der Kolschitzkygasse in Wien-Wieden aufgrund von Kohlenmonoxid-Austritts in der Dusche bewusstlos zusammengebrochen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften (Notarzt, Sanitäter, Feuerwehr) rückte an.

Häufung von CO-Unfällen

Nach notärztlicher Versorgung wurde die 14-Jährige per ÖAMTC-Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in die Druckkammer des Grazer Uniklinikums geflogen. Laut Berufsrettung wurden insgesamt fünf Personen in Folge des Zwischenfalls ins Krankenhaus gebracht, darunter ein erst acht Monate altes Baby.

Erst Anfang Juni war ein Zwölfjähriger nach Kohlenmonoxid-Austritt kollabiert ("Heute" berichtete), vor wenigen Tagen ein weiterer Teenager ("Heute" berichtete).

Auch diese zwei Opfer (beide zwölf Jahre alt) landeten in der Uniklinik Graz.



