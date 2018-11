St. Pölten 14. November 2018 14:00; Akt: 14.11.2018 13:34 Print

FH entwickelte App, die vor Handy-Spionieren schützt

Dem so genannten "Audiotracking", also dem heimlichen Aufzeichnen von Signalen via Smartphone oder Tablet, um Nutzergewohnheiten auszuspionieren, sagt die FH St. Pölten den Kampf an.