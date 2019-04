Feuer im Tunnel: 180.000 Euro Schaden an Lkw

Bei dem Lkw-Brand am Montag in den frühen Morgenstunden im S1-Tunnel Rannersdorf bei Schwechat ist allein an dem polnischen Fahrzeug und der Ladung 180.000 Euro Schade entstanden. Zugmaschine und Aufleger brannten zur Gänze aus.

Nachdem der Lenker befragt werden konnte, gab die Polizei weitere Details bekannt: So gab der Lenker gab, dass er in Richtung Schweiz unterwegs gewesen sei. Kurz vor der Einfahrt in den Tunnel habe das Lenkrad leicht zu flattern begonnen. Nachdem der Mann sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen abgestellt hatte, habe er bemerkt, dass es hinter dem linken Vorderrad bereits brannte. Löschversuche, auch mit Unterstützung eines weiteren Lkw-Chauffeurs, blieben erfolglos.

Brandursache wohl technischer Defekt

Die Männer flüchteten in der Folge aus dem Tunnel. Sie blieben laut Polizei unverletzt. Der Brand dürfte aufgrund eines technischen Defektes entstanden sein.

Nach dem Lkw-Brand im S1-Tunnel Rannersdorf dauerten die Aufräumarbeiten am Montagnachmittag an. Parallel lief die Schadensbegutachtung, teilte die Asfinag mit. Wie lange der Tunnel in Fahrtrichtung Vösendorf gesperrt bleibt, war weiterhin nicht absehbar.

Bergung am Nachmittag abgeschlossen

Die Bergung des völlig ausgebrannten Lkw wurde Asfinag-Angaben zufolge erst am frühen Nachmittag abgeschlossen. In der Folge lief die Reinigung der Fahrbahn im Tunnel. Zudem prüften Experten den Beton der Decke im Umkreis des Brandherds, "um eingrenzen zu können, wie weit die Baustruktur beschädigt ist und saniert werden muss".

Fest stand am Montagnachmittag, dass die Fahrbahn teilweise erneuert werden muss, so die Asfinag. Zudem wurde die Sicherheitstechnik auf einer Länge von 600 Metern zerstört. Das endgültige Ergebnis der entstandenen Schäden und notwendigen Sanierungsmaßnahmen sowie der eventuell damit verbundenen weiteren Sperre des Tunnels Rannersdorf werde Dienstagnachmittag erwartet. Laut Asfinag passieren rund 70.000 Fahrzeuge in 24 Stunden den Tunnel.

