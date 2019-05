Mordverdacht Amstetten: Was wir bisher wissen

Rätsel um eine tote 52-Jährige in Greinsfurth bei Amstetten: Am Dienstag gegen 23 Uhr entdeckten Passanten in einer Grünfläche nahe des Einkaufszentrums eine weibliche Leiche.

Die 52-Jährige weise keine augenscheinlichen Verletzungen auf, die zum Tod geführt haben könnten, die Todesursache sei demnach noch völlig unklar, wie Polizeisprecher Heinz Holub auf "Heute"-Anfrage erklärt.

"Aufgrund der Auffindungsumstände wird derzeit in Richtung Mord ermittelt. Die Mordgruppe sowie die Tatortgruppe sind vor Ort", so Holub.

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete eine Obduktion der 52-Jährigen aus dem Bezirk Perg (OÖ) an.

Es ist heuer bereits der zweite Mordalarm in Greinsfurth: Im Jänner 2019 hatte ein 37-jähriger Islam-Fanatiker seine Ehefrau erstochen – "Heute" berichtete.





