Mordverdacht: Frau in Amstetten tot aufgefunden

In Greinsfurth in der Gemeinde Amstetten wurde gestern gegen 23 Uhr eine weibliche Leiche entdeckt. Die 52-Jährige aus Perg in Oberösterreich lag nahe eines Einkaufszentrums tot im Gras.

Ein mögliches Tatwerkzeug wurde keines gefunden, die Leiche wies laut Polizei auch keine augenscheinlichen Verletzungen auf, die zum Tode führen könnten. Um nun die genaue Todesursache zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft St. Pölten eine Obduktion an.

Aufgrund der Auffindungssituation geht die Polizei derzeit von Mord aus, die Gruppe Leib und Leben sowie die Tatortgruppe ermitteln – siehe auch hier.



(Red)