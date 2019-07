Mordfall Greinsfurth: Verdächtiger in Haft

Im Fall um das tödliche Gewaltverbrechen an einer 52-jährigen Oberösterreicherin Ende Mai im Amstettner Stadtteil Greinsfurth ist ein Verdächtiger festgenommen worden.

Die Handschellen klickten diese Woche, so Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Dienstagnachmittag. Am Mittwoch sollen im Rahmen einer Pressekonferenz Details zum Mordfall bekanntgegeben werden.

Der Mord an Brigitte G. war die einzige bisher ungeklärte Bluttat von zehn Morden heuer in NÖ. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei nun einen Tatverdächtigen ausforschen.

(wes)