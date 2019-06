Pkw gegen Motorroller: Zwei Schwerverletzte

Nächster schwerer Verkehrsunfall mit Zweirrad-Beteiligung: Am Freitagabend kollidierten in Köttlach (Bezirk Neunkirchen) ein VW und ein Motorroller. Die beiden am Motorroller befindlichen Personen wurden durch den Unfall vom Roller geschleudert und blieben schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften (Feuerwehr Köttlach, Notarztfahrzeug Neunkirchen, Christophorus 3, zwei Rettungen aus Gloggnitz, Bezirkseinsatzleiter des Roten Kreuzes und ein First Responder sowie die Polizei) standen im Einsatz. Die beiden Schwerverletzten wurden von den Notärzten vor Ort versorgt und in der Folge in Krankenhäuser gebracht. Ein Opfer wurde per Hubschrauber ins Wiener AKH geflogen, das zweite Opfer unter Notarztbegleitung ins Wr. Neustädter Spital. Der Autolenker blieb unversehrt.

Wie berichtet hatte es seit Ende Mai zahlreiche schwere Unfälle mit Zweirädern gegeben.

(Lie)