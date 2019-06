Biker gegen Felswand: Per Heli ins Spital geflogen

Fataler Bikeunfall auf der B39 im Pielachtal: Am Freitagnachmittag kam ein 48-jähriger Motorradfahrer in einer Linkskurve in Frankenfels (Bezirk Sankt Pölten-Land) von der Fahrbahn ab und knallte gegen eine Felswand.

Binnen kurzer Zeit waren Einsatzkräfte von der Freiwilligen Feuerwehr Frankenfels, ein Team des Arbeitersamariterbundes Frankenfels und die Crew des ÖAMTC-Notarzthubschraubers Christophorus 15 an der Unfallstelle. Die Feuerwehr regelte den Verkehr, baute einen Brandschutz auf, Notarzt und Sanitäter kümmerten sich um das Sturzopfer. Der Schwerverletzte wurde per Helikopter ins Landeskrankenhaus Amstetten geflogen.

Hoher Blutzoll

Die Feuerwehr barg das Motorrad und reinigte anschließend die Fahrbahn. Erst am gestrigen Donnerstag war ein Motorradfahrer bei Tulln tödlich verunfallt ("Heute" berichtete), am Mittwoch musste ein Biker nach einem Unfall im Weinviertel notoperiert werden ("Heute" berichtete). In der letzten Maiwoche starb ein 24-Jähriger bei einem Zweirad-Unfall in Rohr ("Heute" berichtete), eine 24-Jährige starb bei einer Motorradübungsfahrt in Wien ("Heute" berichtete). Einem 56-Jährigen musste nach einem Motorradunfall im Mostviertel ein Bein abgenommen werden ("Heute" berichtete).

(Lie)