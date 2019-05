VP-Soloauftritt in Schule ärgert die Freiheitlichen

Der geplante Soloauftritt von Lukas Mandl (VP) in der HAK Mistelbach in der Vorwoche hatte Anfang Mai für gehörigen Wirbel gesorgt ("Heute" berichtete).

Bereits im Februar war der VP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl laut "Profil" auf Wahlkampftour in einer Schule - sogar im Regelunterricht. Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz (FP): "„Die vorgeschobene Ausrede ist, dass die Veranstaltung angeblich von den Schulsprechern im Rahmen eines Projektes ins Leben gerufen worden sei. Das entspricht aber nicht der Wahrheit. Faktum ist, dass der Schulsprecher der Zehnergasse nämlich gar nichts von der Veranstaltung wusste und sogar erst im Nachhinein selbst davon erfahren hat. Der Vizeschulsprecher selbst ist Mitglieder der JVP Wiener Neustadt. Das stinkt zum Himmel."

Der blaue Landesparteisekretär weiter: "Hier haben also viele Beteiligte - allen voran die ÖVP - Erklärungsbedarf! Einzelne Abgeordnete ohne Funktion haben an Schulen nichts verloren. In einem solchen Fall haben zur Objektivität immer alle Fraktionen eingeladen zu werden. Die Optik ist nicht nur schief, sondern mit dieser Vorgehensweise wurde von mehreren Beteiligten, allen voran aber von ÖVP-Kandidat Mandl selbst, eine nicht tragbare Handlung gesetzt."

Auch in anderen Schulen, etwa im schwarzen Baden, soll es zu ähnlichen Veranstaltungen gekommen sein. Laut Profil etwa im Gymnasium Biondekgasse (Bezirk Baden).

